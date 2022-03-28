Боец Bellator обезвредил трех грабителей

Злоумышленники в минувшие выходные уже пытались присмотреться к дому Манхуфа, который находился на мероприятии Bellator в Париже, а утром 28 марта они попытались проникнуть внутрь дома. Заметив, что спортсмен уже вернулся домой, грабители попытались скрыться от спортсмена на машине, однако местные жители перегородили им путь, из-за чего их снесло на обочину.