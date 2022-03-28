Боец Bellator обезвредил трех грабителей

Голландский боец смешанных единоборств Мелвин Манхуф задержал нескольких грабителей и получил травму руки, сообщает VechtSportInfo. Как сообщает источник, трое злоумышленников пытались ограбить его дом в Ландсмере.
Злоумышленники в минувшие выходные уже пытались присмотреться к дому Манхуфа, который находился на мероприятии Bellator в Париже, а утром 28 марта они попытались проникнуть внутрь дома. Заметив, что спортсмен уже вернулся домой, грабители попытались скрыться от спортсмена на машине, однако местные жители перегородили им путь, из-за чего их снесло на обочину.
Манхуф голым кулаком разбил стекло автомобиля, вытащил оттуда воров, скрутил их и поставил на колени, после чего дождался полицию.
Манхуф повредил руку, ему наложили несколько швов. Следующий бой спортсмен должен провести 6 мая с Йоэлем Ромеро.