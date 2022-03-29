Тарасова оценила эротическую фотосессию Медведевой для Maxim

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила эротическую фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой для журнала Maxim. Ее слова приводит Metaratings.ru.
«Она что, голая там? Прекрасно, почему бы и нет? Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Пусть смотрят на здоровье, любуются», — заявила Тарасова.
Она посчитала, что подобные фотосессии популяризируют фигурное катание.
Медведева объявила о завершении карьеры в декабре 2021-го. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой.