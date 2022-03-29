Тарасова оценила эротическую фотосессию Медведевой для Maxim

«Она что, голая там? Прекрасно, почему бы и нет? Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Пусть смотрят на здоровье, любуются», — заявила Тарасова.