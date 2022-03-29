«Люблю красивых женщин»: Жулин поддержал фотосессию Медведевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин позитивно отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира в фигурном катании Евгении Медведевой. Как сообщает Sport24, наставник считает, что спортсменке когда-то надо было «начинать подобные движения».
«Все правильно делает. Ожидал ли такого от Медведевой? Мне, конечно, есть чем заниматься, кроме того, что ждать такие фотосессии. Но молодец, растет, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин», — сказал он.
Напомним, что Медведева попала на обложку апрельского номера MAXIM. Спортсменка призналась, что идея сняться для мужского журнала появилась у нее еще в конце 2021 года, а сама фотосессия состоялась уже после Нового года. Сама фигуристка назвала это интересным экспериментом.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Медведеву после публикации фотосессии. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.