«Люблю красивых женщин»: Жулин поддержал фотосессию Медведевой

«Все правильно делает. Ожидал ли такого от Медведевой? Мне, конечно, есть чем заниматься, кроме того, что ждать такие фотосессии. Но молодец, растет, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин», — сказал он.