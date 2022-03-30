Журова прокомментировала зарплаты футболистов и хоккеистов

«Тут есть такой момент. Все равно не государство им платит. То, что они получают от государства, например члены сборной по футболу или по хоккею, они получают точно так же, как и спортсмены из других команд. Зарплата члена сборной не отличается. Только отличается в том, что, например, у лыжников или у биатлонистов, не у многих спортсменов есть спонсоры, которые платят дополнительно. У футболистов и хоккеистов есть клубы, которые им платят, помимо того, что они ещё являются членами сборной», — заявила она.