Журова прокомментировала зарплаты футболистов и хоккеистов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инициативу министра спорта РФ Олега Матыцина о введении потолка зарплат для спортсменов в командных состязаниях. Как сообщает NEWS.ru, парламентарий отметила, что деньги российским хоккеистам и футболистам платит не государство, а клубы.
«Тут есть такой момент. Все равно не государство им платит. То, что они получают от государства, например члены сборной по футболу или по хоккею, они получают точно так же, как и спортсмены из других команд. Зарплата члена сборной не отличается. Только отличается в том, что, например, у лыжников или у биатлонистов, не у многих спортсменов есть спонсоры, которые платят дополнительно. У футболистов и хоккеистов есть клубы, которые им платят, помимо того, что они ещё являются членами сборной», — заявила она.
Депутат подчеркнула, что для футболистов и хоккеистов, которые получают зарплату за участие в национальной команде, «это просто не деньги». Она считает, что спортсмены «улыбаются», когда к ним на счет приходит эта сумма, а для других спортсменов это единственное средство для существования.
Напомним, что ранее Матыцин заявил, что для спортсменов командных видов спорта необходимо установить минимальную зарплату, а остальные доходы заложить в премиальные. Министр отметил, что в сложных условиях потолок зарплат может дать понять ведущим спортсменам, что «нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад».