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2 часа назад

«Не государство им платит»: Журова прокомментировала зарплаты футболистов и хоккеистов

Никита Бородкин

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инициативу министра спорта РФ Олега Матыцина о введении потолка зарплат для спортсменов в командных состязаниях. Как сообщает NEWS.ru, парламентарий отметила, что деньги российским хоккеистам и футболистам платит не государство, а клубы.

Журова прокомментировала зарплаты футболистов и хоккеистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тут есть такой момент. Все равно не государство им платит. То, что они получают от государства, например члены сборной по футболу или по хоккею, они получают точно так же, как и спортсмены из других команд. Зарплата члена сборной не отличается. Только отличается в том, что, например, у лыжников или у биатлонистов, не у многих спортсменов есть спонсоры, которые платят дополнительно. У футболистов и хоккеистов есть клубы, которые им платят, помимо того, что они ещё являются членами сборной», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что для футболистов и хоккеистов, которые получают зарплату за участие в национальной команде, «это просто не деньги». Она считает, что спортсмены «улыбаются», когда к ним на счет приходит эта сумма, а для других спортсменов это единственное средство для существования.

Напомним, что ранее Матыцин заявил, что для спортсменов командных видов спорта необходимо установить минимальную зарплату, а остальные доходы заложить в премиальные. Министр отметил, что в сложных условиях потолок зарплат может дать понять ведущим спортсменам, что «нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад».

Около спорта,Олег Матыцин,Светлана Журова,Госдума,
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