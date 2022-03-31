Российский журналист пожелал сборной Польши провалиться на ЧМ

Ведущий телеканала "Матч ТВ" Антон Анисимов в эфире назвал сборную Польши по футболу "мерзкими тварями". Реакция журналиста во многом связана с поведением польских фанатов на игре против Швеции. Разбираемся, как на произошедшее отреагировали коллеги ведущего и может ли его высказывание иметь политические последствия. "Удачи" вам" Антон Анисимов высказался в эфире одной из программ на "Матч ТВ", во время которой эксперты обсуждали выход сборной Польши по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В финальной игре стыкового турнира поляки победили на домашнем стадионе соперников из Швеции со счетом 2:0. Во время матча активные болельщики выкрикивали с трибун оскорбления в адрес России. На видео, которое распространилось в Сети и было показано в эфире телеканала, фанаты скандируют фразу Ruska kurwa. Анисимов во время программы подчеркнул, что хочет сделать заявление не от лица "Матч ТВ", а лично от себя. Ведущий пожелал сборной Польши и лично ее лидеру, нападающему Роберту Левандовскому, "крупнейшего провала на чемпионате мира". Изначально соперником поляков в полуфинале стыковых игр за право выйти на чемпионат мира по футболу в Катаре была сборная России. Матч планировали сыграть 24 марта в Москве. Однако поляки на фоне спецоперации на Украине отказались выходить на поле. "Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение", – написал тогда в соцсетях президент Федерации футбола Польши Чезаре Кулеша. В итоге по решению ФИФА и УЕФА сборную России по футболу отстранили от стыкового турнира и других соревнований. Кроме того, Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался переносить матч против Польши на другие даты. Поляки автоматически вышли в финал, где и встретились со Швецией. Ранее именно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что доминирующим течением в его стране и Европе в целом стала русофобия. По его словам, ненависть к России принята как реальность, в которой они живут. "Очень хороший парень" Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин в своем телеграм-канале назвал случай с высказыванием Антона Анисимова "резонансным". По его словам, иногда верная по своей сути мысль слишком эмоциональна для федерального эфира. "Посмотрите комментарии – сколько среди них поддержки! Но форма может и должна быть изящнее, и это мы с ним обязательно обсудим", – добавил Тащин. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа", бывший генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала Антона Анисимова очень хорошим парнем. "Нервы начинают сдавать у всех. От несправедливости, от лицемерия и двуличия, от двойных стандартов и желания сделать из России главного мирового агрессора. Не получится, "партнеры"!" – написала Канделаки в своем телеграм-канале. В свою очередь, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич не оценил высказывание Антона Анисимова. По его мнению, ведущий в эфире не может вести себя подобным образом. "Я не разделяю резкость высказываний Антона, по-моему, это перебор. Все-таки ведущий спортивной программы не должен себе такого позволять", – поделился Генич в беседе с журналистом "Спорта День за Днем". В Польше же после высказывания Анисимова пользователи интернета массово пишут оскорбительные комментарии в адрес ведущего и России в целом. "Очень приятно видеть мерзавца, что не может скрыть свою ярость. Судя по всему, поляки его очень разозлили, что безмерно радует", – пример одного из самых мягких высказываний в комментариях на портале sport.pl. "Я не футбольный болельщик, но когда вижу, как злятся русские, радостно на сердце", – высказался в комментариях на том же сайте пользователь templogin. В то же время встречаются и единичные комментарии, в которых болельщики отчасти признают слова Анисимова о провале сборной Польши на предстоящем чемпионате мира. К примеру, пользователь szabepio согласился, что национальная команда слаба для выхода из группы на будущем турнире. "Нас все равно продолжат демонизировать" Высказывания, которые позволил себе Антон Анисимов в эфире, недопустимы и непрофессиональны с точки зрения журналистики, сказал Москве 24 политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. При этом он заметил, что поляки тоже ведут себя не лучшим образом, поэтому эмоции ведущего можно понять. "В своей лингвистической составляющей они никакой угрозы не несут. Это выражение своего отношения к этой футбольной команде", – считает Безпалько. По мнению политолога, Анисимов мог бы извиниться за форму, в которой он высказал свою точку зрения, и объяснить ее в спокойной и корректной манере. "Но с тем упоминанием, что отстранение российской сборной не вписывается в правила спорта. Что спорт давно политизирован, Россию там постоянно пытаются унизить. И давно уже унижают, лишив флага и гимна", – отметил политолог. Реакцию поляков Безпалько объясняет русофобскими настроениями, которые царят в их обществе. По его словам, ненависть к России в Польше пропагандируется десятилетиями. На вопрос о политических последствиях эмоций Анисимова эксперт ответил, что нашей стране на такие выпады уже все равно. Безпалько отметил, что в лучшие годы взаимоотношений между странами поляки уважительно относились к России, ее народу и культуре. При этом в последнее время жители Польши постоянно находятся под влиянием антироссийской пропаганды, обратил внимание он.