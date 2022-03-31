Татьяна Тарасова назвала стримера Мэддисона "расистом и придурком"

Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов раскритиковал фотосессию для журнала Maxim бывшей фигуристки Евгении Медведевой. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова решила ответить на критику Ильи, назвав его «расистом и придурком».
Илья сказал, что ему не нравится внешность Медведевой, хотя ее фигура привлекательна. Кроме того, Мэд подверг сомнению текущие спортивные навыки фигуристки.
Все, что она может прыгнуть — это за пивком сгонять своему парню.
За Евгению заступилась тренер Татьяна Тарасова. Она считает, что фотосессия вышла отличной.
А его мнение разве кто-то спрашивал? Какое его дело? Расист и придурок.
Татьяна Тарасова Мэддисон не впервые получает оскорбления от известных спортсменов за свои высказывания. Ранее на критику стримера также отреагировали тренеры Александр Жулин и Илья Авербух.