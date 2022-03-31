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1 час назад

Тренер по фигурному катанию назвала Мэддисона расистом и придурком

Cq.ruCq.ru

Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов раскритиковал фотосессию для журнала Maxim бывшей фигуристки Евгении Медведевой. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова решила ответить на критику Ильи, назвав его «расистом и придурком».

Татьяна Тарасова назвала стримера Мэддисона "расистом и придурком"
Фото: ТАССТАСС

Илья сказал, что ему не нравится внешность Медведевой, хотя ее фигура привлекательна. Кроме того, Мэд подверг сомнению текущие спортивные навыки фигуристки.

Все, что она может прыгнуть — это за пивком сгонять своему парню.

За Евгению заступилась тренер Татьяна Тарасова. Она считает, что фотосессия вышла отличной.

А его мнение разве кто-то спрашивал? Какое его дело? Расист и придурок.

Татьяна Тарасова Мэддисон не впервые получает оскорбления от известных спортсменов за свои высказывания. Ранее на критику стримера также отреагировали тренеры Александр Жулин и Илья Авербух.

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