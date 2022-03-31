В Думе ответили на требования британцев к теннисисту Медведеву

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что министр спорта Великобритании не может требовать от иностранных спортсменов каких-либо заявлений. Об этом сообщает NEWS.ru.
Ранее британский министр Найджел Хаддлстон рассказал, что его ведомство консультируется с организатором Уимблдона - Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета - об участии Даниила Медведева и других россиян в турнире «Большого шлема».
«Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого, я думаю, что нам нужны некоторые гарантии того, что они [спортсмены] не являются сторонниками Владимира Путина», - заявил Хаддлстон.
СМИ писали, что Медведеву могут отказать в участии в турнире, если он не даст заверений в том, что не поддерживает действия РФ на Украине.
Свищев усомнился, что британские власти вправе требовать таких заверений от иностранных спортсменов.
«Если это прописано в регламенте Уимблдонского турнира - пусть покажут организаторы. А вот заявления, кто финансирует Медведева, летал ли он в космос на Марс или не летал... это, мне кажется, невозможно слышать от чиновника такого уровня. <…> Требовать совершенно политические необоснованные требования. Я извиняюсь, так мы можем докатиться. Это точно не статус министра спорта», - заключил депутат.