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2 часа назад

В Думе ответили на требования британцев к теннисисту Медведеву

Алиса Селезнёва

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что министр спорта Великобритании не может требовать от иностранных спортсменов каких-либо заявлений. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Думе ответили на требования британцев к теннисисту Медведеву
Фото: PixabayPixabay

Ранее британский министр Найджел Хаддлстон рассказал, что его ведомство консультируется с организатором Уимблдона - Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета - об участии Даниила Медведева и других россиян в турнире «Большого шлема».

«Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого, я думаю, что нам нужны некоторые гарантии того, что они [спортсмены] не являются сторонниками Владимира Путина», - заявил Хаддлстон.

СМИ писали, что Медведеву могут отказать в участии в турнире, если он не даст заверений в том, что не поддерживает действия РФ на Украине.

Свищев усомнился, что британские власти вправе требовать таких заверений от иностранных спортсменов.

«Если это прописано в регламенте Уимблдонского турнира - пусть покажут организаторы. А вот заявления, кто финансирует Медведева, летал ли он в космос на Марс или не летал... это, мне кажется, невозможно слышать от чиновника такого уровня. <…> Требовать совершенно политические необоснованные требования. Я извиняюсь, так мы можем докатиться. Это точно не статус министра спорта», - заключил депутат.

Около спорта,Даниил Медведев,Дмитрий Свищев,Владимир Путин,Госдума,
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