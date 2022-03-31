В Думе ответили на требования британцев к теннисисту Медведеву

«Если это прописано в регламенте Уимблдонского турнира - пусть покажут организаторы. А вот заявления, кто финансирует Медведева, летал ли он в космос на Марс или не летал... это, мне кажется, невозможно слышать от чиновника такого уровня. <…> Требовать совершенно политические необоснованные требования. Я извиняюсь, так мы можем докатиться. Это точно не статус министра спорта», - заключил депутат.