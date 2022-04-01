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1 час назад

Тарасова ответила назвавшему россиян изгоями министру спорта Великобритании

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о статусе России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова ответила назвавшему россиян изгоями министру спорта Великобритании
Фото: ТАССТАСС

Специалист назвала заявление Хаддлстона о том, что российские спортсмены являются изгоями, фактом. «А что он не так сказал? Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — ответила Тарасова.

31 марта Хаддлстон, оценивая перспективы России принять чемпионат Европы по футболу в 2028-м или 2032 году, напомнил об отстранении российских команд от международных соревнований. Он назвал Россию изгоем и посчитал, что остальным стоит относиться к стране именно так.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Около спорта,Татьяна Тарасова,
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