В сборной Польши по футболу отреагировали на высказывания ведущего «Матч ТВ»

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Антона Анисимова, который назвал национальную команду «мерзкими тварями» и пожелал провала на предстоящем чемпионате мира — 2022.

«Я не хочу комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой», – приводит слова поляка Metaratings.ru.

Напомним, что 24 марта сборные России и Польши должны были провести полуфинальный матч стыкового турнира ЧМ. Но после отстранения российских футболистов Международной федерацией футбола (ФИФА) поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд.

29 марта сборная Польши в финале стыкового турнира оказалась сильнее Швеции (2:0) и обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Польши скандировали оскорбления в адрес России во время матча против Швеции.