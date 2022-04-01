Болельщицы попросили у Роналду его семя

Две болельщицы на финальном стыковом матче между португальцами и македонцами попросили у звёздного форварда Криштиану Роналду его сперму.

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Две фанатки сборной Португалии во время матча с Северной Македоний показали плакат, на котором была просьба к Роналду пожертвовать им сперму. Стоит отметить, что на плакате также был нарисован улыбающийся сперматозоид и португальский флаг.