"Мой зад в трусах видел весь мир": Медведева высказалась о фотосессии

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять»,— заявила фигуристка.