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1 час назад

«Я была против наготы»: Медведева рассказала, как согласилась на откровенную фотосессию

Никита Бородкин

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как согласилась на откровенную фотосессию для журнала MAXIM. В интервью изданию она рассказала, что долго не решалась на обнаженные фото.

"Мой зад в трусах видел весь мир": Медведева высказалась о фотосессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять»,— заявила фигуристка.

Принятие себя помогло держанной на эмоции и скрывающей личную жизнь девушке показать себя во всей красе, ей удалось победить детские комплексы по поводу неидеальной внешности и фигуры.

«Я была худая, но с грудью было все в порядке. Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу у девочек. Сейчас этот этап прошел», — поведала девушка.

Чемпионка отметила, что получает удовольствие от ухода за собой. Съемки же помогли Евгении повзрослеть и осознать свою привлекательность и сексуальность.

Напомним, что откровенные снимки одобрила и именитый тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что такие снимки популяризуют фигурное катание, а самой Медведевой есть что показать.

Около спорта,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,
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