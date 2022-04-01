Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
2 часа назад

«Собака лает»: Хоркина отреагировала на слова британского министра про Россию

Никита Бородкин

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, которая заявила, что Россия является изгоем на мировой спортивной арене. Как сообщает «Спорт-Экспресс», она напомнила о словах президента РФ Владимира Путина.

Хоркина ответила на слова британского министра про Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одно из выражений, которое я слышала из уст нашего любимого президента нашей страны, звучит так: "Собака лает, караван идет". Вот и весь комментарий», — сказала Хоркина.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

После этого ряд спортивных организаций приняли решение отобрать у России крупные соревнования. В частности, Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, а Сочи — этапа «Формулы-1». Российских спортсменов и сборные перестали допускать на международные турниры, в том числе по футболу, фигурному катанию и другим.

Около спорта,Светлана Хоркина,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители