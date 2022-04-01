Хоркина ответила на слова британского министра про Россию

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, которая заявила, что Россия является изгоем на мировой спортивной арене. Как сообщает «Спорт-Экспресс», она напомнила о словах президента РФ Владимира Путина.

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«Одно из выражений, которое я слышала из уст нашего любимого президента нашей страны, звучит так: "Собака лает, караван идет". Вот и весь комментарий», — сказала Хоркина.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.