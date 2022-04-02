Александр Филимонов: в Киеве все говорили на русском

«Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали. В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба», - отметил голкипер.