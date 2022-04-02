Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
28 минут назад

Александр Филимонов: в Киеве все говорили на русском

Елена Прошина

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов в интервью изданию Sport24 рассказал о том, как в 2001-2002 годах выступал за киевское «Динамо». Спортсмен отметил, что проблем у него не было.

Александр Филимонов: в Киеве все говорили на русском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня не было никаких проблем после перехода. Всё, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва», - подчеркнул Филимонов.

Он заявил также, что языком общения среди футболистов был русский.

«Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали. В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба», - отметил голкипер.

Он сказал также, что был очень доволен своей работой на «Динамо».

«В Киеве мне оперативно выделили квартиру. Жил не в центре, но район был хороший — спокойный. В Киеве я зарабатывал больше, чем в «Спартаке», - уточнил спортсмен.

Филимонов добавил также, что ушел из «Динамо» по собственной инициативе, так как понимал, что не сможет занять в клубе топовые позиции.

Известный российский биатлонист Александр Поварницын рассказал ранее журналистам, что в Италии у команды возник конфликт с украинским беженцем. Но спортсменам удалось погасить разгорающийся скандал и уладить вопрос миром.

Около спорта,Александр Поварницын,Александр Филимонов,Динамо,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители