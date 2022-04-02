Александр Филимонов: в Киеве все говорили на русском

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов в интервью изданию Sport24 рассказал о том, как в 2001-2002 годах выступал за киевское «Динамо». Спортсмен отметил, что проблем у него не было.
«У меня не было никаких проблем после перехода. Всё, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва», - подчеркнул Филимонов.
Он заявил также, что языком общения среди футболистов был русский.
«Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали. В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба», - отметил голкипер.
Он сказал также, что был очень доволен своей работой на «Динамо».
«В Киеве мне оперативно выделили квартиру. Жил не в центре, но район был хороший — спокойный. В Киеве я зарабатывал больше, чем в «Спартаке», - уточнил спортсмен.
Филимонов добавил также, что ушел из «Динамо» по собственной инициативе, так как понимал, что не сможет занять в клубе топовые позиции.
Известный российский биатлонист Александр Поварницын рассказал ранее журналистам, что в Италии у команды возник конфликт с украинским беженцем. Но спортсменам удалось погасить разгорающийся скандал и уладить вопрос миром.