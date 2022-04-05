Симон Фуркад заявил о травле после поддержки россиян

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что получает много негативных сообщений в социальных сетях после поддержки российских спортсменов, отстраненных из-за ситуации на Украине.
«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью, которое я дал российским СМИ и где я сказал, что считаю исключение российских спортсменов из международных соревнований полностью контрпродуктивным, я получил сотню сообщений, полных ненависти», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».
Стоит отметить, что брат Симона, пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад также начал получать множество оскорблений в свой адрес.
Напомним, 29 марта исполнительный комитет IBU принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.