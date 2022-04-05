Симон Фуркад заявил о травле после поддержки россиян

«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью, которое я дал российским СМИ и где я сказал, что считаю исключение российских спортсменов из международных соревнований полностью контрпродуктивным, я получил сотню сообщений, полных ненависти», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».