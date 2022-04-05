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2 часа назад

Симон Фуркад получил много негатива после поддержки российских спортсменов

Газета.Ruиещё 4

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что получает много негативных сообщений в социальных сетях после поддержки российских спортсменов, отстраненных из-за ситуации на Украине.

Симон Фуркад заявил о травле после поддержки россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью, которое я дал российским СМИ и где я сказал, что считаю исключение российских спортсменов из международных соревнований полностью контрпродуктивным, я получил сотню сообщений, полных ненависти», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Стоит отметить, что брат Симона, пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад также начал получать множество оскорблений в свой адрес.

В Госдуме предложили выдать Симону Фуркаду российское гражданство

Напомним, 29 марта исполнительный комитет IBU принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

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