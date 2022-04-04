Губерниев раскрыл самые популярные виды спорта у россиян

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о наиболее популярном виде спорта в РФ. В беседе со Sport24 он отметил, что, не считая финал хоккейного турнира на Олимпиаде и игр сборной РФ по футболу, среднегодовые рейтинги «внимания и любви» возглавляют фигурное катание, биатлон и лыжи.

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«Еcли брать наши национальные чемпионаты, то я не вижу, чтобы наш футбол и хоккей обcуждало так же много людей, cколько обcуждают биатлон. У меня cердце кровью обливаетcя, когда матчи такого калибра, как "Cпартак" — "Локомотив", набирают рейтинги меньше cоревнований по биатлону. Такого быть не должно, но так еcть», — подчеркнул Губерниев.

При этом он отметил, что футбольные матчи должны выигрывать в плане популярности, однако этого не происходит.

«Может, дело в комментаторах?» — задался вопросом Губерниев.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.