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59 минут назад

Тарасова о возможном шоу Плющенко в ДНР: «Замечательная идея! Надеюсь, он полностью осознает, что делает, и рассчитал план до малейших деталей»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила планы Евгения Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.

Тарасова высказалась о возможном шоу Плющенко в ДНР
Фото: ТАССТАСС

«Замечательная идея! Я поддерживаю эту инициативу, а почему бы и не попробовать организовать там ледовое шоу? Это поможет хоть немного развить спорт в той местности.

Я всегда буду рада лишний раз понаблюдать за выступлениями наших прекрасных российских фигуристов. Главное, чтобы не было никакой опасности для наших спортсменов – это должно стоять в приоритете.

Надеюсь, Плющенко полностью осознает, что он делает, и рассчитал свой план действий до малейших деталей», – сказала Тарасова.

Около спорта,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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