Тарасова высказалась о возможном шоу Плющенко в ДНР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила планы Евгения Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.

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«Замечательная идея! Я поддерживаю эту инициативу, а почему бы и не попробовать организовать там ледовое шоу? Это поможет хоть немного развить спорт в той местности.

Я всегда буду рада лишний раз понаблюдать за выступлениями наших прекрасных российских фигуристов. Главное, чтобы не было никакой опасности для наших спортсменов – это должно стоять в приоритете.