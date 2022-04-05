Вяльбе поделилась мнением о Тутберидзе и Трефилове

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что думает о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, и легендарном гандбольном тренере Евгении Трефилове, который, в частности, возглавлял женскую сборную России на победной для неё Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, – она жёсткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать.

Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну – у неё своя методика, которая даёт результат. И какой результат! Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе. Да и все тренеры в нашей команде тоже. Возможно, иногда Юрий Викторович [Бородавко] может прикрикнуть, но не после гонки, а во время неё, так что все всё сразу понимают. Но, повторю, каждый работает по-своему.

Евгений Васильевич всё же не такой жёсткий тренер, как Николай Васильевич Карполь. Я вообще гандбол знаю не понаслышке, тем более в своё время у нас с Талантом Дуйшебаевым квартиры были по соседству, я даже на какие-то матчи ЦСКА с кем-то ещё специально выбиралась. Ну и каждый матч нашей женской сборной в Рио-де-Жанейро смотрела, переживала.

Трефилов был бы в нашей команде своим. У них есть некая схожесть с Юрием Викторовичем Бородавко. Я вообще люблю, когда работают живые люди с эмоциями, высказываниями, которые могут и дрозда дать, и похвалить, а не быть кашей манной без комочков», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.