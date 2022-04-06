Дацик и Вагабов устроили перепалку в соцсетях

Российский боец Вячеслав Дацик и чемпион AMC Fight Night Вагаб Вагабов устроили перепалку в соцсетях накануне своих поединков в Гран-при промоушена PRAVDA.

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Если Дацик и Вагабов победят своих оппонентов, то им предстоит встретиться в финале Гран-при. Но страсти начали накаляться уже сейчас.

«Скоро на Pravda Fighting состоится мой бой с нормальным соперником – Калавари. С ним можно будет славно порубиться», – заявил Вячеслав Дацик, допустив ошибку в фамилии своего противника.

«Послушай, Рыжий, во-первых, выучи фамилию своего соперника, если ты реально хочешь порубиться, как ты это говоришь. У тебя есть уникальная возможность для этого», – ответил Дацику Вагабов.

«Вагаб, если Кудряшов от тебя что-то оставит, то я готов зарубиться», – сразу же ответил «Рыжий Тарзан».

«Не знаю, смеяться или грустить сейчас. Ты за меня не переживай. Вроде, взрослый человек, а ведёшь себя как маленький. Лучше ответ дай, если у тебя есть там свободные несколько раундов для меня», – подчеркнул Вагабов.

«Вагаб, у тебя какой-то нездоровый интерес ко мне: что ни видео, то меня упоминаешь. А по поводу соперников, мне до твоих соперников вообще далеко. Особенно в последнем бою», – написал Дацик.

«Отдыхай, своими делами занимайся и не мешай кушать, а то аппетит портишь», – закончил Вагабов.