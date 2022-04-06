Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Роднина назвала слабые места российского футбола

Lenta.ruиещё 4

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о слабых местах российского футбола. Ее слова передает «РБ Спорт».

Роднина назвала слабые места российского футбола
Фото: ТАССТАСС

«Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Весь первый тайм они бегают с мыслью: "Вот бы еще второй тайм выдержать"», — заявила Роднина.

По ее словам, в Испании футбол является красивым представлением, где спортсмены хорошо владеют мячом и выполняют работу с удовольствием.

«В России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие», — сравнила она.

Роднина также посчитала футбольный бизнес в России неэффективным.

«В наш футбол вкладывают миллионы рублей. За эти 25 лет, что у нас называют "профессиональным футболом", можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», — заключила она и назвала российский футбол хронической болезнью мужчин.

Ранее Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России.

«Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она и понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

Около спорта,Ирина Роднина,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители