Роднина назвала слабые места российского футбола

«В наш футбол вкладывают миллионы рублей. За эти 25 лет, что у нас называют "профессиональным футболом", можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», — заключила она и назвала российский футбол хронической болезнью мужчин.