Российских футболистов призвали «вставать раком и пахать на поле»

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать. Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня», — сказал Кавазашвили.