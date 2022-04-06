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2 часа назад

Кавазашвили: за такие деньги наши футболисты должны раком вставать и пахать на поле

Газета.Ruиещё 2

Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили согласился с депутатом Госдумы Ириной Родниной, которая подвергла критике российский футбол. Слова Кавазашвили передает «Матч ТВ».

Российских футболистов призвали «вставать раком и пахать на поле»
Фото: ТАССТАСС

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать. Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня», — сказал Кавазашвили.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уровень российского футбола.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», набравший 49 очков за 23 тура. На второй строчке располагается «Динамо», набравшее 46 очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА с 43 очками. Футбольный клуб «Сочи» идет четвертым (39). Московский «Локомотив» занимает пятое место (37).

Около спорта,Анзор Кавазашвили,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Динамо,Зенит,Госдума,
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