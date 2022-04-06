Российских футболистов призвали «вставать раком и пахать на поле»

Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили согласился с депутатом Госдумы Ириной Родниной, которая подвергла критике российский футбол. Слова Кавазашвили передает «Матч ТВ».
«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать. Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня», — сказал Кавазашвили.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уровень российского футбола.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», набравший 49 очков за 23 тура. На второй строчке располагается «Динамо», набравшее 46 очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА с 43 очками. Футбольный клуб «Сочи» идет четвертым (39). Московский «Локомотив» занимает пятое место (37).