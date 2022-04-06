«Верю, что у нападавших в голове что-то поменялось»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выразил надежду, что после случая с избиением нападавшие на него изменились в лучшую сторону.

Соловьев был избит группой людей 21 декабря в центре Москвы. Его госпитализировали с диагнозом «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы». По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

— Что сейчас с теми подонками, которые напали на вас?

— Думаю, они уже получили по полной. В этой ситуации жалко только их родителей. А вообще, скажу так, люди оступаются. Порой ошибаются очень сильно и всю жизнь жалеют об этом. Верю в то, что в голове у них поменялось что-то, — сказал Соловьев «Матч ТВ».