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1 час назад

Премьер-министр Великобритании Джонсон выступил против участия спортсменов-трансгендеров в женских соревнованиях

Матч ТВ

Спортсмены-трансгендеры не должны участвовать в женских спортивных соревнованиях, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Джонсон выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях
Фото: МатчТВМатчТВ

Спортсмены-трансгендеры, сменив пол, соревнуются с женщинами и часто лишают последних шансов на победу.

— Я не думаю, что биологические мужчины должны участвовать в женских спортивных соревнованиях. Может быть, это спорная вещь, но мне кажется, что это разумно, — сказал Джонсон, слова которого приводит Reuters.

— Я также считаю, что у женщин должны быть места. Будь то в больницах, тюрьмах или раздевалках, которые предназначены только для женщин. Это все, что я думаю по этому вопросу.
Если это ставит меня в конфликт с некоторыми другими людьми, то мы должны все это решить. Это не значит, что я не сочувствую людям, которые хотят изменить пол, перейти в другой, и очень важно, чтобы мы давали людям максимальную любовь и поддержку в принятии этих решений, — добавил Джонсон.

Международным олимпийским комитетом была представлена новая концепция гендерной идентичности и половых различий после токийской Олимпиады, где тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии стала первым трансгендером в истории Игр. Там же в Токио футболистка сборной канады Ребекка Куинн стала первым трансгендером, выигравшим олимпийскую медаль.

Около спорта,Борис Джонсон,
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