Премьер-министр Джонсон выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях

— Я также считаю, что у женщин должны быть места. Будь то в больницах, тюрьмах или раздевалках, которые предназначены только для женщин. Это все, что я думаю по этому вопросу.

Если это ставит меня в конфликт с некоторыми другими людьми, то мы должны все это решить. Это не значит, что я не сочувствую людям, которые хотят изменить пол, перейти в другой, и очень важно, чтобы мы давали людям максимальную любовь и поддержку в принятии этих решений, — добавил Джонсон.