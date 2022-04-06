«Спорт — место войны между государствами»

Сегодня политик ушёл из жизни.

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Умер Владимир Жириновский – лидер партии ЛДПР, бывший кандидат в президенты РФ. Сначала о факте смерти сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, позже эту информацию подтвердила и думская фракция либерал-демократов.

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Россия запомнит Владимира Жириновского по острым цитатам. Мы собрали его основные высказывания, связанные с футболом и другими видами спорта.

Жириновский — о том, почему в России всё плохо с футболом

«Мы – северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка – не играют во дворах мальчишки».

А это ещё одна цитата: «Футбол – физиологически не наша игра. Быть первыми в мире мы не можем. От нас уезжают 1000 лет. А в Америку все приезжают, со всего мира».

О поражении в матче с Хорватией в отборе на ЧМ-2022

«Сборная России проиграла Хорватии и забила сама себе гол — это символично. Вместо того чтобы громить соперника — бей в свои, чтобы чужие боялись. Он [Фёдор Кудряшов] не понял, он растерялся… Есть ведь более опытные игроки, уравновешенные, с психологической подготовкой. [...] Нужно было поднять моральный дух российских футболистов, но ничего этого сделано не было».

О доступности спорта в каждом дворе

«В каждом дворе должно быть баскетбольное кольцо, стол для пинг-понга, сетка для волейбола и бадминтона. Чтобы не было вопросов, чем заняться в свободное время. Пойдём поиграем в футбол, в настольный теннис, покатаемся на коньках. Спорт должен быть максимально доступен для всех граждан. Тогда здоровье нации будет гораздо лучше, будем меньше болеть».

Жириновский — о лимите на легионеров

«С одной стороны, я хочу, чтобы у нас играли только отечественные футболисты, с другой — нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. Конечно, я хочу, чтобы играли только российские футболисты в РПЛ, но мы не должны уходить от всего мира. В СССР мы отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США. Также и тут — нельзя от них отказываться».

О пиве на стадионах

«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и всё…

В Европе доказали, что от двух бокалов пива человек не опьянеет? А у нас сколько процентов алкоголя содержится в пиве, не 2% же, как в Финляндии, например? Вы посоветуйтесь среди фанатов, нужно ли пиво на стадионе. Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива приняла ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что из-за ЛДПР повысился процент пьющих людей.

Когда мы запретили курение в общественных местах, у нас сократилось количество курящих и заболеваний органов дыхания. То же самое касается алкоголя. У нас молодое поколение тоже не курит и не пьёт, это из-за малого количества рекламы табачной и алкогольной продукций».

Об Олимпийских играх

«Мы уже предлагали выбрать один город для проведения Олимпийских игр и еще будем настаивать! Надо сделать постоянное место: летних – в Греции, зимних – в Сочи.

В Сочи готовы объекты, а Греция вообще бедная страна, она могла бы на этом только жить: туризм и Олимпийские игры».

О Фабио Капелло и иностранных тренерах

«Мы противники иностранных тренеров. Может, они хорошо знают технику, приёмы, но победный дух дать не смогут. Как иностранные генералы. Грузинскую армию тренировали американские инструкторы, она убежала после первого русского танка. Так и здесь: не могут организовать команду для победы. Он, может, и хороший тренер, но иностранец. Игрок не понимает его, только перевод. Плюс – они очень дорогие. Эти деньги можно было бросить на страну и найти 20 талантливых мальчишек. А в итоге тратим деньги на какую-то капеллу. Теперь нет денег даже зарплату платить. Что за зарплата – 2 миллиона рублей в день? Это дикость».

О спорте как инструменте войны

«Спорт – место войны между государствами. Если раньше, чтобы доказать своё превосходство, шли на войну, то теперь только спорт. Всего остального в изобилии. А вот в спорте государства можно столкнуть. И поскольку мы стали завоевывать всё больше золотых медалей, по этой сфере решили нанести удар».