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40 минут назад

Тарасова считает, что не нужно порицать меняющих гражданство спортсменов

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

Тарасова вступилась за меняющих гражданство спортсменов
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Я думаю, спортсменов, меняющих гражданство, порицать не нужно. Это их выбор. Да и пока никто этого не делает. Не нужно нагнетать», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Джонсон обратился к главе ФИФА из-за позиции по России

После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем.

Ранее Александр Жулин объяснил, чем обернется для российских фигуристов смена гражданства.

«И даже сменив флаг, ты остаешься русским, и в мире это осознают. И никакой поддержки зрителей и судей у тебя не будет», — сказал Жулин.

Около спорта,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Александр Жулин,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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