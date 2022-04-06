Тарасова вступилась за меняющих гражданство спортсменов

«Я думаю, спортсменов, меняющих гражданство, порицать не нужно. Это их выбор. Да и пока никто этого не делает. Не нужно нагнетать», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем.