Олимпийцы выступили против отстранения российских спортсменов

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) призвала соблюдать и поощрять основные принципы олимпизма в условиях украинского кризиса, в том числе право атлетов на участие в спортивных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте организации.

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Это перекликается с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов на форуме в 2015 году.

В WOA подчеркнули, что в той декларации олимпийцы обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать реализации права спортсмена участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях».

Исполнительный комитет WOA «понимает и уважает» рекомендацию Международного олимпийского комитета не приглашать российских и белорусских спортсменов на соревнования «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

Тем не менее, WOA «твердо убеждена, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии».

28 февраля на фоне украинского кризиса исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.

На фоне этого Международный союз конькобежцев объявил об отстранении россиян от соревнований. Чемпионат мира по фигурному катанию во Франции прошел без россиян.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу и российские клубы от международных турниров. Национальная команда должна была сыграть с командой Польши в полуфинале плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.