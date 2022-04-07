Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
37 минут назад

Олимпийцы выступили против отстранения российских спортсменов

Мария Иванова

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) призвала соблюдать и поощрять основные принципы олимпизма в условиях украинского кризиса, в том числе право атлетов на участие в спортивных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Олимпийцы выступили против отстранения российских спортсменов
Фото: ReutersReuters

Это перекликается с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов на форуме в 2015 году.

В WOA подчеркнули, что в той декларации олимпийцы обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать реализации права спортсмена участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях».

Исполнительный комитет WOA «понимает и уважает» рекомендацию Международного олимпийского комитета не приглашать российских и белорусских спортсменов на соревнования «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

Тем не менее, WOA «твердо убеждена, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии».

28 февраля на фоне украинского кризиса исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.

На фоне этого Международный союз конькобежцев объявил об отстранении россиян от соревнований. Чемпионат мира по фигурному катанию во Франции прошел без россиян.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу и российские клубы от международных турниров. Национальная команда должна была сыграть с командой Польши в полуфинале плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

Московский «Спартак» должен был выступить в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители