Плющенко дал совет задумавшимся о смене гражданства спортсменам

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял», - сказал Плющенко Sport24.

Он отметил, что россиян «и так переманивают», этот процесс был всегда и не имеет отношения к сложившейся ситуации с невозможностью участвовать в международных соревнованиях.