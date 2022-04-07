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14 минут назад

Плющенко дал совет задумавшимся о смене гражданства спортсменам

Вероника Полынина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко посоветовал российским спортсменам не торопиться менять спортивное гражданство.

Плющенко дал совет задумавшимся о смене гражданства спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял», - сказал Плющенко Sport24.

Он отметил, что россиян «и так переманивают», этот процесс был всегда и не имеет отношения к сложившейся ситуации с невозможностью участвовать в международных соревнованиях.

Плющенко предложил успокоиться и подождать.

«Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», - сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной операции по демилитаризации и денацификации» Украины.

«ISU не хочет скандалов»: судьбу фигуристов из РФ решат чужие федерации

Волна санкций на фоне военной операции РФ коснулась и российского спорта. МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, этой рекомендации последовало большинство федераций.

Около спорта,Евгений Плющенко,Владимир Путин,
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