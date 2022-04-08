Украинские шахматистки опровергли слова о поддержке россиян

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук опровергли слова о поддержке россиян. Ранее они не стали подписывать обращение Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ).
В письме ЛОШФ требует исключить белорусскую и российскую шахматные федерации из ФИДЕ, запретить всем представителям этих стран участие в турнирах под эгидой организации, а также отправить в отставку главу ФИДЕ Аркадия Дворковича.
«То, что мы отказались подписывать эти письма, это половина правды. Нам присылали тексты писем, содержание которых было практически одинаковым. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными, но нам два раза пришел ответ, что «либо вы подпишете с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет», — написала Музычук на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
Напомним, ФИДЕ приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или ФИДЕ.
Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.
Россия лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о поступке сестер Музычук.