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31 минуту назад

Украинские шахматистки опровергли слова о поддержке россиян

Газета.Ru

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук опровергли слова о поддержке россиян. Ранее они не стали подписывать обращение Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ).

Украинские шахматистки опровергли слова о поддержке россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме ЛОШФ требует исключить белорусскую и российскую шахматные федерации из ФИДЕ, запретить всем представителям этих стран участие в турнирах под эгидой организации, а также отправить в отставку главу ФИДЕ Аркадия Дворковича.

«То, что мы отказались подписывать эти письма, это половина правды. Нам присылали тексты писем, содержание которых было практически одинаковым. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными, но нам два раза пришел ответ, что «либо вы подпишете с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет», — написала Музычук на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Напомним, ФИДЕ приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или ФИДЕ.

Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.

Россия лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о поступке сестер Музычук.

Около спорта,Мария Музычук,Сергей Карякин,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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