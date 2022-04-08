Украинские шахматистки опровергли слова о поддержке россиян

«То, что мы отказались подписывать эти письма, это половина правды. Нам присылали тексты писем, содержание которых было практически одинаковым. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными, но нам два раза пришел ответ, что «либо вы подпишете с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет», — написала Музычук на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).