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4 часа назад

Детская благотворительная организация лишила Роналду статуса посла после инцидента с фанатом-аутистом

Матч ТВ

Одна из ведущих детских благотворительных организаций Великобритании Save the Children отказалась от сотрудничества с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за инцидента после матча 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1), сообщает The Sun.

Save the Children отказалась от сотрудничества с Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, организация лишила португальца статуса одного из послов, несмотря на то, что они работают вместе с 2013 года.

Роналду, покидая поле после игры, ударил 14-летнего фаната, страдающего аутизмом и диспраксией, по руке, в которой тот держал телефон, и в итоге разбил гаджет. Как сообщила мама подростка, ребенок остался в «полном шоке». Позже футболист в соцсетях извинился за этот поступок, а полиция Мерсисайда начала расследование инцидента.

Роналду выступает за «МЮ» с прошлого года. В текущем сезоне он провел за клуб 34 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 3 результативных передачи.

Около спорта,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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