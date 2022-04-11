Save the Children отказалась от сотрудничества с Роналду

Одна из ведущих детских благотворительных организаций Великобритании Save the Children отказалась от сотрудничества с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за инцидента после матча 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1), сообщает The Sun.

По информации источника, организация лишила португальца статуса одного из послов, несмотря на то, что они работают вместе с 2013 года.

Роналду, покидая поле после игры, ударил 14-летнего фаната, страдающего аутизмом и диспраксией, по руке, в которой тот держал телефон, и в итоге разбил гаджет. Как сообщила мама подростка, ребенок остался в «полном шоке». Позже футболист в соцсетях извинился за этот поступок, а полиция Мерсисайда начала расследование инцидента.