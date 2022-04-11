Суд определил размер алиментов Мамаева на содержание дочери

Суд обязал Павла Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери.
Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с 33-летнего полузащитника «Химок» 1/3 дохода в счет алиментов на содержание дочери.
«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Она добавила, что ребенок будет жить с матерью – Аланой Мамаевой. Сегодня же суд рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества. Алана ранее подала иск к Павлу на 269 млн рублей.