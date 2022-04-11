Суд определил размер алиментов Мамаева на содержание дочери

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.