Участница ОИ-2020 погибла во время тренировки

Спортсменка из Туниса Эйя Гезгез погибла в возрасте 17 лет из-за несчастного случая на тренировке. Об этом сообщает Business News.

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По данным тунисского издания, трагедия произошла в воскресенье, 10 апреля. Ее причиной стал сильный ветер, из-за которого судно со спортсменской на борту оказалось под водой. На нем, помимо Эйи, также находилась ее сестра-близнец Сарра, ей удалось выжить после трагического инцидента.