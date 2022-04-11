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5 часов назад

Историческую футболку Марадоны продают за 7 миллионов евро

Российская Газета

Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу футболку знаменитого, ныне, увы, покойного, аргентинского форварда Диего Марадоны. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Историческую футболку Марадоны продают за 7 миллионов евро
Фото: ReutersReuters

Болельщики со стажем, наверняка, хорошо помнят парадоксальный матч, случившийся в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в Мехико. За выход в следующую стадию розыгрыша противостояли сборные Аргентины и Англии. Победили представители Южной Америки. Два мяча в ворота англичан забил неутомимый Марадона. Причем один из них рукой. Судьи не заметили нарушения и засчитали гол.

Ну а Марадона со свойственным ему юмором назвал свою руку и нежданную удачу "рукой бога". С тех пор фанаты аргентинцев, да не аргентинцев тоже, говорят об этом забитом мяче, как о голе бога. Правда, некоторые предпочитают именовать его самым скандальным голом столетия.

До сих пор футболка Марадоны под номером 10 принадлежит тогдашнему игроку сборной Англии Стиву Ходжу, который после того матча поменялся майками с аргентинцем. Об этой церемонии англичанин рассказал в своих автобиографических мемуарах "Человек с футболкой Марадоны". Неведомо никому, что сделал с майкой Ходжа аргентинский форвард. А вот сам англичанин попросту передал подарок аргентинца в один из музеев. Хотя сам подарок по-прежнему принадлежит бывшему английском футболисту.

И теперь он решил продать реликвию. Каковы мотивы этого поступка, пока не ясно. Выручить от продажи уникальной вещи Ходж надеется как минимум 7 миллионов евро.

Между тем

В эту историю неожиданно вмешалась дочь Марадоны Дальма. Она попыталась доказать, что выставляемая на аукцион футболка совсем не та, за которую ее выдают. Мол, в этой ее отец играл только в первом тайме. А во втором, когда были забиты те самые голы, он вышел на поле в свежей. Однако представители Sotheby's, по их уверениям, все проверили досконально и пришли к выводу, что именно в этой футболке Марадоне помогла "рука бога". Торги начнутся 20 апреля.

Около спорта,Диего Марадона,
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