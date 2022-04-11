Историческую футболку Марадоны продают за 7 миллионов евро

Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу футболку знаменитого, ныне, увы, покойного, аргентинского форварда Диего Марадоны. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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Болельщики со стажем, наверняка, хорошо помнят парадоксальный матч, случившийся в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в Мехико. За выход в следующую стадию розыгрыша противостояли сборные Аргентины и Англии. Победили представители Южной Америки. Два мяча в ворота англичан забил неутомимый Марадона. Причем один из них рукой. Судьи не заметили нарушения и засчитали гол.

Ну а Марадона со свойственным ему юмором назвал свою руку и нежданную удачу "рукой бога". С тех пор фанаты аргентинцев, да не аргентинцев тоже, говорят об этом забитом мяче, как о голе бога. Правда, некоторые предпочитают именовать его самым скандальным голом столетия.

До сих пор футболка Марадоны под номером 10 принадлежит тогдашнему игроку сборной Англии Стиву Ходжу, который после того матча поменялся майками с аргентинцем. Об этой церемонии англичанин рассказал в своих автобиографических мемуарах "Человек с футболкой Марадоны". Неведомо никому, что сделал с майкой Ходжа аргентинский форвард. А вот сам англичанин попросту передал подарок аргентинца в один из музеев. Хотя сам подарок по-прежнему принадлежит бывшему английском футболисту.

И теперь он решил продать реликвию. Каковы мотивы этого поступка, пока не ясно. Выручить от продажи уникальной вещи Ходж надеется как минимум 7 миллионов евро.

Между тем