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2 часа назад

В Госдуме оценили отказ финского комментатора произносить фамилию Овечкина

Lenta.ruиещё 2

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила отказ финского комментатора произносить в эфире фамилию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В Госдуме оценили отказ финского комментатора произносить фамилию Овечкина
Фото: ТАССТАСС

Журова обратила внимание на анекдотичность ситуации. Она назвала поведение финского комментатора русофобией и предвзятостью.

«Человек пытается побить все рекорды и приближается к тому, чтобы это сделать, а его нет в понимании других», — отметила она.

Ранее 11 апреля издание IS сообщило, что комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен перестал упоминать фамилию российского нападающего. Журналист озвучил свою позицию: он принял решение не произносить фамилию Овечкина в эфире в связи с ситуацией на Украине. Кайнулайнен избегал упоминаний за счет пауз и замен. В частности, он называл Овечкина «капитаном Кэпиталс» и «восьмеркой».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в Национальной хоккейной лиге. Россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач.

Около спорта,Светлана Журова,Госдума,
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