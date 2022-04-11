Чемпионка Шишкина перенесла операцию, неудачно прикусив губу

Пришла к стоматологу, а она мне говорит: «Это ретенционная киста, нужно ехать её вырезать у хирурга». Была в институте челюстно-лицевой и пластической хирургии. Четыре шва, минус 10 тысяч рублей», — написала синхронистка в своём телеграм-канале.