Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
4 часа назад

Олимпийская чемпионка Шишкина перенесла операцию, неудачно прикусив губу

Чемпионат.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина сообщила, что перенесла операцию. По словам спортсменки, она неудачно прикусила губу, из-за чего была вынуждена обратиться к хирургу.

Чемпионка Шишкина перенесла операцию, неудачно прикусив губу
Фото: соцсетисоцсети

«Пожевала жвачку, прикусила губу, образовался шарик на щеке, я его ещё иголкой ковыряла, думала, сдуется. Не делайте так никогда.

Пришла к стоматологу, а она мне говорит: «Это ретенционная киста, нужно ехать её вырезать у хирурга». Была в институте челюстно-лицевой и пластической хирургии. Четыре шва, минус 10 тысяч рублей», — написала синхронистка в своём телеграм-канале.

За свою карьеру Шишкина четырнадцать раз завоёвывала золотые медали чемпионатов мира и шесть раз становилась первой на первенствах Европы.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители