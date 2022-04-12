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1 час назад

На выборах президента Франции проголосовали за форварда "Реала" Бензема

Газета.Ru

Избиратель из коммуны Рубе проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции за нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Об этом сообщает Foot Mercato.

На выборах президента Франции проголосовали за Бензема
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, голос за форварда «сливочных» не был учтен избирательной комиссией, так как он не являлся зарегистрированным кандидатом.

Напомним, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов и стал победителем первого тура, за него проголосовали 9 785 578 человек. Также во второй тур прошла Мари Ле Пен, набравшая 23,15%; за ее кандидатуру проголосовали 8 136 369 человек.

Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, за него проголосовали 7 714 949 французских граждан.

По данным МВД Франции, явка в первом туре президентских выборов составила 73,69%, став самой низкой с 2002 года.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов, но хороший результат показали лишь три претендента.

По итогам обработки более 98% протоколов, разрыв между Макроном и Ле Пен составил чуть больше 4% голосов, 24 апреля французам предстоит сделать окончательный выбор.

Около спорта,Эммануэль Макрон,Карим Бензема,Реал,
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