На выборах президента Франции проголосовали за Бензема

Избиратель из коммуны Рубе проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции за нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, голос за форварда «сливочных» не был учтен избирательной комиссией, так как он не являлся зарегистрированным кандидатом.

Напомним, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов и стал победителем первого тура, за него проголосовали 9 785 578 человек. Также во второй тур прошла Мари Ле Пен, набравшая 23,15%; за ее кандидатуру проголосовали 8 136 369 человек.

Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, за него проголосовали 7 714 949 французских граждан.

По данным МВД Франции, явка в первом туре президентских выборов составила 73,69%, став самой низкой с 2002 года.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов, но хороший результат показали лишь три претендента.