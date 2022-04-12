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4 часа назад

Авербух объявил, что шоу «Ледниковый период» поставили на паузу

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Хореограф Илья Авербух рассказал, что осенью популярное шоу «Ледниковый период» не будет сниматься для телевидения.

Авербух: Шоу «Ледниковый период» поставили на паузу
Фото: ТАССТАСС

«"Ледниковый период" на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать», – пояснил Авербух.

Также он признался, что сейчас ведется большая работа по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Это шоу будет проходить 15 и 16 апреля, в нем примут участие все звезды, пишет «Телепрограмма».

Добавим, что шоу «Ледниковой период» является одним из самых популярных на ТВ. Но в последнем сезоне рейтинг был ниже, чем обычно.

Ранее сообщалось, Авербух разрыдался в финале «Ледникового периода». Сам он признался, что просто не смог сдержать эмоции.

Около спорта,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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