Вайцеховская высказалась о смене гражданства российскими спортсменами

Чемпионка Олимпиады-1976 в прыжках в воду и журналистка RT Елена Вайцеховская считает, что спортсмены вправе сами решать, какую страну им представлять, однако в условиях международной изоляции российского спорта только некоторые из них воспользуются возможностью перейти в федерации других государств.

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— Менять или не менять спортивное гражданство — тема очень неоднозначная. Лично я поставила бы во главу угла основной принцип спортивной профессии. А именно — добиваться результата, — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

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Если отбросить всевозможные «Кто что скажет и что подумает?», в остатке мы получим именно это. Спорт в этом плане крайне эгоистичен, как, собственно, и топ-атлеты. Когда та же Маша Ласицкене билась за то, чтобы ей позволили выступать в международных турнирах, она билась не за Россию, российских легкоатлетов или ВФЛА, а прежде всего за своё собственное право доказать, что в умении прыгать через планку ей нет в мире равных. Когда бесконечно уважаемая мной Татьяна Анатольевна Тарасова говорит, что всю свою жизнь работала только на свою страну, это тоже некоторое лукавство. Хотя бы потому, что в промежутке между Играми-2002 и 2006 она готовила американку Сашу Коэн, а чуть позже взяла под крыло японку Шизуку Аракаву. Первая — вице-чемпионка мира-2004, вторая — чемпионка ОИ-2006.

И это не предательство и не отступление от личных принципов. Это абсолютно нормальная для профессионального тренера ситуация — добиваться максимального результата с тем, с кем ты работаешь. Именно это является мерилом мастерства, а не тот флаг, под которым ты выводишь человека на старт. Аналогично и со спортсменами. Если человек отпахал 10 или 15 лет ради того, чтобы биться за олимпийское золото, его право решать, в форме какой страны он будет это делать, если, оставаясь в своей стране, он однозначно лишается этого шанса.

Другой вопрос, что очень немногие российские спортсмены готовы оплачивать собственную подготовку своими деньгами. Об этом не слишком принято говорить, но это так. Поэтому мне не кажется, что желание сменить спортивное гражданство окажется в российском спорте массовым, — добавила Вайцеховская.