Уткин рассказал, сколько зарабатывает в месяц

«Чтобы я пошел куда-то работать просто за зарплату… Я просто не представляю, зачем мне это делать. Мне уже 50 лет, и я не собираюсь особенно долго вести активный образ жизни. Еще лет 1

Раньше я говорил, что зарабатываю в месяц больше миллиона – могу ли очертить нынешние рамки? Меньше не стало. А рамки очерчивать я не буду, потому что считаю это нездоровым. Я сказал о деньгах только в контексте того, что не жалею об уходе с «Матч ТВ». И не могу жалеть.

К деньгам отношусь довольно безразлично. Не коплю. Я не бедствую, абсолютно свободен в принятии решений, меня окружают единомышленники. Это очень хорошее чувство. А если бы мне предстояло заниматься «Матчем» после всего, что там было… Ты представляешь, сколько там дерьма лопатами нужно будет грести? Я не уверен, что это моя специальность. Мне кажется, я уже не так молод, чтобы остаток зрелости тратить на разгребание дерьма», — приводит слова Уткина Sports.ru.