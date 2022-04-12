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12 минут назад

Василий Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона в месяц

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона.

Уткин рассказал, сколько зарабатывает в месяц
Фото: ТАССТАСС

«Чтобы я пошел куда-то работать просто за зарплату… Я просто не представляю, зачем мне это делать. Мне уже 50 лет, и я не собираюсь особенно долго вести активный образ жизни. Еще лет 1

Раньше я говорил, что зарабатываю в месяц больше миллиона – могу ли очертить нынешние рамки? Меньше не стало. А рамки очерчивать я не буду, потому что считаю это нездоровым. Я сказал о деньгах только в контексте того, что не жалею об уходе с «Матч ТВ». И не могу жалеть.

К деньгам отношусь довольно безразлично. Не коплю. Я не бедствую, абсолютно свободен в принятии решений, меня окружают единомышленники. Это очень хорошее чувство. А если бы мне предстояло заниматься «Матчем» после всего, что там было… Ты представляешь, сколько там дерьма лопатами нужно будет грести? Я не уверен, что это моя специальность. Мне кажется, я уже не так молод, чтобы остаток зрелости тратить на разгребание дерьма», — приводит слова Уткина Sports.ru.

Около спорта,Василий Уткин,
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