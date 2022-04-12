Авербух: решение о съемках "Ледникового периода" пока не принято

Решение о съемках нового сезона проекта "Ледниковый период" на данный момент не принято. Об этом во вторник ТАСС заявил продюсер шоу Илья Авербух.
"Решение о новом сезоне "Ледникового периода" на данный момент пока не принято", - сказал Авербух.
Во вторник журнал "Телепрограмма" сообщил о том, что съемки проекта на осень не запланированы. Ранее Авербух заявил в беседе с ТАСС, что начинает тренерскую карьеру.
"Ледниковый период", в котором состязаются несколько пар по фигурному катанию, выходит в эфире Первого канала с 2007 года. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения, а также профессиональные фигуристы.