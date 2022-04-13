Рудковская отреагировала на громкий скандал вокруг Роналду

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о скандале с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который разбил смартфон 14-летнему фанату «Эвертона» с аутизмом и диспраксией.
Напомним, что инцидент произошел 9 апреля. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», направляясь в подтрибунное помещение после финального свистка матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона» (0:1), увидел направленный на него телефон одного из болельщиков. Роналду выбил из рук фаната гаджет, разбив его.
«Мама подростка подняла на уши все СМИ. Женщина рассказала, что мальчик мечтал увидеть Криштиану, которого боготворил. Сейчас парень в жуткой депрессии из-за поступка кумира. Помимо СМИ, новость начала распространяться по соцсетям и дошла до футболиста, который узнав, что мальчик имеет медицинский диагноз, написал пост с извинениями и пригласил мальчика с матерью на следующий матч.
Наши бы поклонники, наверное, простили и с радостью побежали бы на следующий матч, чтобы сфотографироваться и пообщаться с мегазвездой футбола, но так бы было, скорее всего, у нас, если бы кто-то это еще в принципе заметил. Но не тут.
Семья настаивает на расследовании и наказании. СМИ писали, что Криштиану может грозить серьезное дисциплинарное взыскание за нападение на поклонника. И вот с утра уже прилетело! Полиция графства Мерсисайд начала расследование в отношении Роналду по делу о «предполагаемом нападении на болельщика»!
У них, конечно, полиция работает как часы. Если Криштиану сможет хоть как-то замять конфликт, то ему это обойдется точно не в один миллион долларов моральной компенсации семье подростка», — написала Рудковская в Telegram-канале.
«Эвертон» набрал 28-е очко в текущем розыгрыше АПЛ и занимает 17-е место в турнирной таблице сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» с 51-м очком — на седьмой строчке. Лидером чемпионата Англии и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не станет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка.