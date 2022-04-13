Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
7 часов назад

Рудковская отреагировала на громкий скандал вокруг Роналду

Газета.Ru

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о скандале с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который разбил смартфон 14-летнему фанату «Эвертона» с аутизмом и диспраксией.

Рудковская отреагировала на громкий скандал вокруг Роналду
Фото: ReutersReuters

Напомним, что инцидент произошел 9 апреля. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», направляясь в подтрибунное помещение после финального свистка матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона» (0:1), увидел направленный на него телефон одного из болельщиков. Роналду выбил из рук фаната гаджет, разбив его.

Видео дня

«Мама подростка подняла на уши все СМИ. Женщина рассказала, что мальчик мечтал увидеть Криштиану, которого боготворил. Сейчас парень в жуткой депрессии из-за поступка кумира. Помимо СМИ, новость начала распространяться по соцсетям и дошла до футболиста, который узнав, что мальчик имеет медицинский диагноз, написал пост с извинениями и пригласил мальчика с матерью на следующий матч.

Наши бы поклонники, наверное, простили и с радостью побежали бы на следующий матч, чтобы сфотографироваться и пообщаться с мегазвездой футбола, но так бы было, скорее всего, у нас, если бы кто-то это еще в принципе заметил. Но не тут.

Семья настаивает на расследовании и наказании. СМИ писали, что Криштиану может грозить серьезное дисциплинарное взыскание за нападение на поклонника. И вот с утра уже прилетело! Полиция графства Мерсисайд начала расследование в отношении Роналду по делу о «предполагаемом нападении на болельщика»!

У них, конечно, полиция работает как часы. Если Криштиану сможет хоть как-то замять конфликт, то ему это обойдется точно не в один миллион долларов моральной компенсации семье подростка», — написала Рудковская в Telegram-канале.

«Эвертон» набрал 28-е очко в текущем розыгрыше АПЛ и занимает 17-е место в турнирной таблице сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» с 51-м очком — на седьмой строчке. Лидером чемпионата Англии и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не станет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка.

Около спорта,Яна Рудковская,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители