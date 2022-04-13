Рудковская отреагировала на громкий скандал вокруг Роналду

«Мама подростка подняла на уши все СМИ. Женщина рассказала, что мальчик мечтал увидеть Криштиану, которого боготворил. Сейчас парень в жуткой депрессии из-за поступка кумира. Помимо СМИ, новость начала распространяться по соцсетям и дошла до футболиста, который узнав, что мальчик имеет медицинский диагноз, написал пост с извинениями и пригласил мальчика с матерью на следующий матч.



Наши бы поклонники, наверное, простили и с радостью побежали бы на следующий матч, чтобы сфотографироваться и пообщаться с мегазвездой футбола, но так бы было, скорее всего, у нас, если бы кто-то это еще в принципе заметил. Но не тут.



Семья настаивает на расследовании и наказании. СМИ писали, что Криштиану может грозить серьезное дисциплинарное взыскание за нападение на поклонника. И вот с утра уже прилетело! Полиция графства Мерсисайд начала расследование в отношении Роналду по делу о «предполагаемом нападении на болельщика»!



У них, конечно, полиция работает как часы. Если Криштиану сможет хоть как-то замять конфликт, то ему это обойдется точно не в один миллион долларов моральной компенсации семье подростка», — написала Рудковская в Telegram-канале.