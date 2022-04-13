Причиной смерти Воробьевой в США мог стать несчастный случай

Советская фигуристка, чемпионка мира в парном катании Ирина Воробьева ушла из жизни в возрасте 63 лет. По предварительной информации, причиной смерти знаменитой спортсменки мог стать несчастный случай. О самых ярких и тяжелых моментах карьеры Воробьевой — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Знаменитая советская фигуристка Ирина Воробьева скончалась 12 апреля в возрасте 63 лет, об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На данный момент о причинах смерти спортсменки нет достоверной информации, но ее дочь Алиса предположила, что произошел несчастный случай.

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«Она жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами еще не решен, мне нужно будет туда поехать.



О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая — мама упала дома.



Мы рассчитываем, что мама будет похоронена здесь, в России, рядом со своими родителями», — приводит слова Алисы Воробьевой ТАСС.

Ирина Воробьева — уроженка Ленинграда, ее родители также увлекались спортом, хоть и не профессионально: отец занимался легкой атлетикой, мать — баскетболом. Ирина, однако, в семилетнем возрасте начала заниматься фигурным катанием, а в 13 лет стала работать под руководством начинающего тогда тренера Тамары Москвиной. В 1971 году Воробьева встала в пару с Александром Власовым — она оказалась для него второй партнершей после Елены Комаровой, работа с которой у Власова не задалась.

Вместе с тренером пара шла на эксперименты, которые тогда казались отчаянными, осваивая сложные элементы и вырабатывая свой уникальный стиль. Так, Воробьева и Власов первыми в мире показали на соревнованиях подкрутку тройной сальхов. Их первые международные соревнования состоялись в 1974 году — это был чемпионат мира в Мюнхене. И хотя дуэт остался без медалей, там произошел эпизод, показавший, что Воробьева — спортсменка с железным характером.

Она упала на лед перед прокатом и выступала с синяком на лице, но это не помешало ей отработать программу. Как оказалось впоследствии, практически вся ее карьера состояла из преодолений, и многих успехов она добивалась лишь благодаря невероятной силе воли.

В карьере Воробьевой были одни Олимпийские игры, в Инсбруке-1976. Там пара заняла четвертое место — олимпийский пьедестал остался для Ирины непокоренным. Впрочем, тогда казалось, что победы не за горами: в 1977 году Воробьева и Власов стали серебряными призерами чемпионатов СССР, мира и Европы. Но развить этот успех помешала травма спортсменки, из-за которой она пропустила почти целый сезон.

В итоге Власов ушел работать к тренеру Алексею Мишину, а год спустя завершил карьеру. Воробьева же, восстановившись, вернулась на лед в паре с бывшим одиночником Игорем Лисовским. Однако травмы никуда не делись: спортсмены готовились выступить на чемпионате мира 1979 года, но на тренировке Ирина получила сотрясение мозга. Несмотря на это, их прокаты состоялись, советский дуэт занял четвертое место и не смог квалифицироваться на Олимпиаду в Лейк-Плэсиде.

Тем удивительнее могли показаться достижения Воробьевой и Лисовского в сезоне — 1980/81, когда они выиграли и чемпионат мира, и чемпионат Европы.

Эти медали оказались пиком карьеры Ирины. В следующем сезоне она и Лисовский стали бронзовыми призерами советского и европейского первенств, а затем ушли из большого фигурного катания и несколько последующих лет выступали в ледовом ансамбле Татьяны Тарасовой и Юрия Овчинникова «Все звезды».

В начале 90-х годов Ирина вместе с Игорем — уже не партнером, а мужем, — переехала в США и долгое время занималась тренерской работой в Колорадо. Там у них родилась дочь Алиса, которая пошла по стопам родителей и стала заниматься синхронным катанием.

Но даже тогда старые травмы — а только сотрясений мозга за карьеру у Воробьевой было 11 — продолжали ее беспокоить.

Она перенесла несколько операций, одна из них, проведенная в 2010 году в России, оказалась особенно сложной. Старая травма колена обострилась настолько, что даже после хирургического вмешательства медики опасались, что она не сможет ходить. Тренировать ей запретили, и Ирина вернулась в США, даже не имея средств на реабилитацию. Подробности последних лет жизни Воробьевой неизвестны, она не вела публичный образ жизни. Но если слова ее дочери о несчастном случае верны, можно предположить, что травмы все-таки сказались на судьбе талантливой спортсменки роковым образом.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива...



Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все! Яркая личность»,— вспоминает Воробьеву Тамара Москвина, чьи слова приводит официальный сайт ФФККР.

Высказалась о кончине Воробьевой и Татьяна Тарасова. Прославленный тренер констатировала, что, даже несмотря на травмы, фигуристка добилась выдающихся успехов.