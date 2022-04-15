Названа сумма, выделенная на поддержку российского спорта

Будет проиндексирован объём средств, выделенных из федерального бюджета организациям во всех субъектах РФ на закупку спортивного оборудования на сумму более 1 млрд рублей», – сказал Чернышенко на встрече с представителями спортивной отрасли в рамках обсуждения мер поддержки и дальнейшего развития российского спорта.