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3 часа назад

Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»

Евро-футбол.Ру

Футбольный журналист Василий Уткин рассказал порталу Sports.ru, что не только не собирается уезжать из России, но и не имеет даже действующего загранпаспорта.

Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналистов портала Sports.ru, задумывался ли Василий об уезде из России, Уткин ответил следующее.

«Честно говоря, у меня уже второй год нет загранпаспорта. Он закончился во время пандемии, потом я просто не собирался никуда летать. Даже, по-моему, и по стране особенно не ездил – раза два-три за два года. В общем, нет у меня загранпаспорта. А даже если бы был, я бы все равно никуда не собирался. Куда это, интересно, я поеду из своей страны? Зачем?»

Около спорта,Василий Уткин,
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