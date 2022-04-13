Илья Авербух рассказал, как поменял сыну имя

«О, это интересная история: я познакомился в роддоме с Марком, а в итоге через несколько дней забрал домой Лёвушку… Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. И остановились на имени Марк. И вот Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал её и Марка и уехал в Нижний Новгород, где ставил церемонию к 800-летию города (она потом получила очень престижную международную премию — своеобразный «Оскар» в области масштабных постановок).