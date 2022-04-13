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2 часа назад

Илья Авербух рассказал, как поменял сыну имя

Чемпионат.com

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал, как уже после рождения сменил имя своему младшему сыну, которого подарила ему 14 августа 2021 года его жена, актриса Елизавета Арзамасова.

Илья Авербух рассказал, как поменял сыну имя
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«О, это интересная история: я познакомился в роддоме с Марком, а в итоге через несколько дней забрал домой Лёвушку… Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. И остановились на имени Марк. И вот Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал её и Марка и уехал в Нижний Новгород, где ставил церемонию к 800-летию города (она потом получила очень престижную международную премию — своеобразный «Оскар» в области масштабных постановок).

Когда шоу закончилось, сел в машину и помчался назад в Москву, чтобы забрать жену с сыном из роддома. Еду, в голове крутится: «Марк, Марк». И я вдруг понимаю: что-то с именем не так. И всплывает другое имя — Лев. Во-первых, сын родился в августе, под знаком Льва. Во-вторых, мне очень нравится отчество Львович, Львовна (мой дедушка был Марк Львович). Осталось только с женой посоветоваться.

Но Лиза, наверное, уже так ждала, чтобы я дал отмашку — как всё-таки назвать малыша, что, когда я вошёл и сказал: «Лиз, давай всё-таки это будет Лев?» — сразу согласилась: «Да, чудно, прекрасно! Главное, чтобы у ребёнка было какое-нибудь имя». (Смеётся.) И когда я ещё раз посмотрел на сына, убедился, что Марк ему не так подходит, как Лев», — приводит слова Авербуха «7 дней».

Старшему сыну Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой Мартину 17 лет.

Около спорта,Ирина Лобачева,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
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