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1 час назад

Анфиса Резцова назвала Клебо «лицемерным и подлым человеком» из-за слов о россиянах

Вероника Полынина

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова назвала пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо «лицемерным и подлым человеком» из-за его комментария об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Анфиса Резцова: «Клебо — лицемерный и подлый человек»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Клебо — лицемерный и подлый человек. Он стоял на одном подиуме, протягивал руку и улыбался Большунову, а сейчас за глаза рассказывает, как рад, что всех русских отстранили от соревнований», - сказала Резцова Sport24.

По мнению олимпийской чемпионки, спортсмены всегда должны сохранять уважение друг к другу, поскольку являются «одной большой лыжной семьей».

«У парня пальцы раздвинулись широко». Бородавко раскритиковал Клебо за слова на Олимпиаде

По ее словам, Клебо имеет право на свое мнение, но в этом случае ему следует придерживаться его всегда, «а не по отмашке».

«Все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими и лицемерными», - резюмировала Анфиса Резцова.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо назвал правильным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении россиян от международных соревнований.

Около спорта,Йоханнес Клебо,
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