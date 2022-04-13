Анфиса Резцова: «Клебо — лицемерный и подлый человек»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова назвала пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо «лицемерным и подлым человеком» из-за его комментария об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Клебо — лицемерный и подлый человек. Он стоял на одном подиуме, протягивал руку и улыбался Большунову, а сейчас за глаза рассказывает, как рад, что всех русских отстранили от соревнований», - сказала Резцова Sport24.
По мнению олимпийской чемпионки, спортсмены всегда должны сохранять уважение друг к другу, поскольку являются «одной большой лыжной семьей».
По ее словам, Клебо имеет право на свое мнение, но в этом случае ему следует придерживаться его всегда, «а не по отмашке».
«Все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими и лицемерными», - резюмировала Анфиса Резцова.
Ранее норвежец Йоханнес Клебо назвал правильным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении россиян от международных соревнований.