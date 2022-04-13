Российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии

Одному из игроков молодежной команды системы клуба «Толпар» отказали в проведении операции врачи финской клиники. Об этом рассказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Баширов отметил, что клуб много лет работал с Финляндией и планировал организовать операцию для молодого хоккеиста из «Толпара» в одной из местных клиник.
«Но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — добавил Баширов.
Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что вероятность возвращения легионеров в клуб является минимальной. По словам Баширова, клуб КХЛ не разрывал трудовых отношений с иностранными игроками, которые покинули его.