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3 часа назад

Авербух опроверг информацию о приостановке шоу "Ледниковый период"

Газета.Ru

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опроверг информацию о приостановке шоу «Ледниковый период».

Авербух рассказал, что будет с шоу «Ледниковый период»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!», — написал Авербух.

Напомним, что 12 апреля Илья Авербух объявил о приостановке шоу «Ледниковый период». Он заявил, что запуск нового сезона на осень пока не планируется. Шоу выходило в эфире Первого канала с 2007 года.

Последними победителями «Ледникового периода» стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Всего на один балл они опередили занявших второе место олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину и актера Ивана Колесникова.

Ранее Евгения Медведева отказалась верить в новость о приостановке «Ледникового периода». Она стала участницей последнего сезона шоу, где выступала в паре с Даней Милохиным.

Около спорта,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Татьяна Тотьмянина,Илья Авербух,Иван Колесников,Первый канал,
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