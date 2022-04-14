Авербух рассказал, что будет с шоу «Ледниковый период»

«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!», — написал Авербух.