Авербух рассказал, что будет с шоу «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опроверг информацию о приостановке шоу «Ледниковый период».
«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!», — написал Авербух.
Напомним, что 12 апреля Илья Авербух объявил о приостановке шоу «Ледниковый период». Он заявил, что запуск нового сезона на осень пока не планируется. Шоу выходило в эфире Первого канала с 2007 года.
Последними победителями «Ледникового периода» стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Всего на один балл они опередили занявших второе место олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину и актера Ивана Колесникова.
Ранее Евгения Медведева отказалась верить в новость о приостановке «Ледникового периода». Она стала участницей последнего сезона шоу, где выступала в паре с Даней Милохиным.