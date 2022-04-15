«Звонил в нетрезвом виде, общался свысока»

«Мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам. Он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока. Самедов спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы — это всё за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном… Ещё Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос.



Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии, которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно и они под присмотром. Делалось это всё методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить», — приводит слова Лельчук «Матч ТВ».