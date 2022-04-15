Елену Вяльбе пригласили на свадьбу

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в усечённом марафоне, лыжник сборной России Иван Якимушкин и российская лыжница Ольга Кучерук решили сыграть свадьбу. Об этом информирует телеграм-канал «Арена Урала».

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Сообщается, что спортсмены пригласили на свадьбу главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера национальной команды Елену Вяльбе. Торжество пройдёт в Тюмени 30 апреля.