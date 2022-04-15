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24 минуты назад

Иван Якимушкин и Ольга Кучерук решили пожениться и пригласили Елену Вяльбе на свадьбу

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в усечённом марафоне, лыжник сборной России Иван Якимушкин и российская лыжница Ольга Кучерук решили сыграть свадьбу. Об этом информирует телеграм-канал «Арена Урала».

Елену Вяльбе пригласили на свадьбу
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что спортсмены пригласили на свадьбу главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера национальной команды Елену Вяльбе. Торжество пройдёт в Тюмени 30 апреля.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Иван Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь норвежцу Йоханнесу Клебо (1375 очков).

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