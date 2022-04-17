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3 часа назад

Секс-символ MMA рассказала об отношении ее мужа к заработку на откровенных фото

Lenta.ru

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант раскрыла позицию ее супруга Остина Вандерфорда к тому, что она зарабатывает на откровенных фото. Слова спортсменки привел MMA Fighting.

Секс-символ MMA рассказала о заработке на откровенных фото
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Ванзант призналась, что муж полностью ее поддерживает. Она подчеркнула, что перед запуском ее собственного сайта, где спортсменка делится откровенным контентом, супруги нашли взаимопонимание по данному вопросу с родителями.

Изнасилование и травля: что пережила секс-символ ММА Пейдж Ванзант

Ванзант призналась, что довольна своим решением покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Секс-символ MMA отметила, что реализация откровенного контента позволила ей добиться финансовой стабильности.

27-летняя Ванзант подписала новый контракт с промоушеном Bare Knuckle FC. Кроме того, спортсменка будет выступать в All Elite Wrestling.

В MMA на счету Ванзант восемь побед при пяти поражениях.

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