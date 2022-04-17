Губерниев раскритиковал финских врачей

«Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент – русский… Это хуже, чем преступление. Финские врачи в этой ситуации – клятвопреступники», - сказал Губерниев.

По его словам, поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа. Происходящее – чудовищно. Это связано с тем, что в Финляндии нарастает антироссийская истерия, финны собрались вступать в НАТО.