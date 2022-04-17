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1 час назад

Губерниев раскритиковал финских врачей

Елена Прошина

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал клятвопреступниками финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Губерниев раскритиковал финских врачей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент – русский… Это хуже, чем преступление. Финские врачи в этой ситуации – клятвопреступники», - сказал Губерниев.

По его словам, поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа. Происходящее – чудовищно. Это связано с тем, что в Финляндии нарастает антироссийская истерия, финны собрались вступать в НАТО.

При этом финские спортсмены и бизнесмены зарабатывали большие деньги в России, напомнил комментатор.

До этого генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что одному из игроков молодежной команды «Топпар» отказали в проведении операции. Отказ последовал от врачей финской клиники.

Около спорта,Ринат Баширов,Дмитрий Губерниев,НАТО,
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