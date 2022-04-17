Губерниев раскритиковал финских врачей

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал клятвопреступниками финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста. Об этом сообщает РИА Новости.
«Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент – русский… Это хуже, чем преступление. Финские врачи в этой ситуации – клятвопреступники», - сказал Губерниев.
По его словам, поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа. Происходящее – чудовищно. Это связано с тем, что в Финляндии нарастает антироссийская истерия, финны собрались вступать в НАТО.
При этом финские спортсмены и бизнесмены зарабатывали большие деньги в России, напомнил комментатор.
До этого генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что одному из игроков молодежной команды «Топпар» отказали в проведении операции. Отказ последовал от врачей финской клиники.